Güneşin ışıltısını sonbaharda da teninizde yaşatmak istemez misiniz?

Note Cosmetics Bronzlaştırıcı makyaj serisiyle makyajınızdaki güneş ışıltısını ve ruhunuzdaki yaz enerjisini sonbaharda da yaşatmaya devam edebilirsiniz.



NOTE BRONZING POWDER

Pürüzsüz ve ipeksi dokusuyla, birkaç fırça darbesinde sizi mükemmel bronzluğa ulaştıracak mevsimsiz Note Bronzing Powder içeriğindeki SPF 15 faktör koruyucu özelliğiyle sizi güneşin azalacak ama hiç bitmeyecek zararlı ışınlarından korur. Üç farklı renk tonu seçeneği sunan Note Bronzing Powder ile dilediğiniz tonda bronzluğu yakalayabilir; içeriğinde bulunan E vitamini sayesinde sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.









NOTE SUNGLOW FOUNDATION

Note Sunglow Foundation'ın içeriğinde yer alan saydam pırıltılar ile cildiniz ışıl ışıl bir görünüme kolaylıkla kavuşurken; macadamia yağının içeriğinde bulunan Palmitoleic asit ile cildinizin yağ ve nem dengesi koruyor. Cildin zamanla kaybettiği asit dengesini yeniden sağlayan Sunglow Foundation ile hem göz alıcı bir bronzluk hem de daha dinç bir cilt sizi bekliyor. Tüm yüze uygulanabildiği gibi sadece elmacık kemikleri, burun üzerine ve kaş altlarına uygulandığında aydınlatıcı olarak da kullanılabiliyor.









