Buse’nin güzellik sırları

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Bakımlı bir kadın güzeldir. Bunun anahtarı da çok pahalı kozmetik ürünleri almak değil, kendinizi tanımayı başarmanız. Vücudunuzun, cildinizin, saçlarınızın hatta tırnaklarınızın size ne anlattığına kulak verin. Az mı su içiyorsunuz? Fazla mı güneşte kaldınız? Vücudunuz size gerekli sinyalleri eminim veriyordur...