Gerek saçlarım gerekse cildim için doğanın gücüne inanıyor ve farklı karışımları denemekten çekinmiyorum. Özellikle yazın güneş, deniz ve havuzun etkisiyle yıpranan saçlarıma
ve vücuduma farklı yağları karıştırarak bakım yapıyorum. Onun dışında yüzümü yılın belli zamanları profesyonel ellere teslim ederek cilt bakımı yaptırıyorum. Ne olursa olsun, ne
kadar yorgun olursam olayım makyajımı çıkarmadan yatağa girmiyorum. Güzel bir cildin beslenmeyle kazanılabileceğine inandığımdan gün içinde bol bol su içmeye özen gösteriyor, özellikle yeşil sebzelerin suyunu tüketiyorum. Gündelik hayatımda çok az makyaj yapıyor, fondöten yerine renkli nemlendirici kullanarak cildimin daha az yorulmasını sağlıyorum.
ÜÇ GÜZELLİK HİLESİ