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Çalışırken güzel olmanın altın kuralları

Her daim güzel, bakımlı ve şık olmanın püf noktaları...
Yöneticilerinizin tarzını örnek alın
Ofisteki tarzınız aslında kendinizi ifade ediş biçiminizdir. Tarzınızın ''Ben, bu işyerine aitim ve burada yükselmeye kararlıyım'' imajı verebilmesi gerekir. Siz, üstlerinizin tarzına uygun giyindiğinizde, bu sizin de ilerde onların pozisyonuna gelebilecek alt yapıda olduğunuzu gösterir. Ancak, kesinlikle, yöneticilerinizin tarzını tıpatıp taklit etmeyin. Örneğin, onların giydiği bir pantolon-ceket takımı, modern bir çanta ya da farklı bir saç kesimi ile farklılaştırabilirsiniz.

Ölçülü makyaj yapın!
İşyerinizde makyajınız profesyonel görüntünüze uygun bir çizgide olmalı. Siz siz olun, fazla makyaj yaparak, işyerinde ''Pamela Anderson'' gibi iddialı bir tarza bürünmeyin. Hiç makyaj yapmayın da demiyoruz. Çünkü o zaman da çok solgun ve halsiz görünebilirsiniz. Amerika?da üst düzey yöneticilere ofiste ne kadar makyaj yaptıkları sorulmuş ve büyük bir kısmı sadece fondöten, rimel, eyeliner ve uçuk bir ruj kullandıklarını söylemişler. Siz de cildinizi hafif renklendirip, kahverengi, pastel ve pembe tonlarını tercih ederek sağlıklı ve bakımlı bir görünüme ulaşabilirsiniz. Mavi ya da yeşil gözlüyseniz, uçuk yeşil tonlarındaki farları, koyu renk gözlüyseniz eflatun tonlarındaki farları seçmelisiniz. Bu arada plazalarda aydınlatma sisteminin makyajı olduğundan fazla gösterdiğini aklınızdan çıkarmayın.

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