Her daim güzel, bakımlı ve şık olmanın püf noktaları...
Yöneticilerinizin tarzını örnek alın
Ofisteki
tarzınız aslında kendinizi ifade ediş biçiminizdir. Tarzınızın ''Ben, bu
işyerine aitim ve burada yükselmeye kararlıyım'' imajı verebilmesi
gerekir. Siz, üstlerinizin tarzına uygun giyindiğinizde, bu sizin de
ilerde onların pozisyonuna gelebilecek alt yapıda olduğunuzu gösterir.
Ancak, kesinlikle, yöneticilerinizin tarzını tıpatıp taklit etmeyin.
Örneğin, onların giydiği bir pantolon-ceket takımı, modern bir çanta ya
da farklı bir saç kesimi ile farklılaştırabilirsiniz.
Ölçülü makyaj yapın!
İşyerinizde
makyajınız profesyonel görüntünüze uygun bir çizgide olmalı. Siz siz
olun, fazla makyaj yaparak, işyerinde ''Pamela Anderson'' gibi iddialı
bir tarza bürünmeyin. Hiç makyaj yapmayın da demiyoruz. Çünkü o zaman da
çok solgun ve halsiz görünebilirsiniz. Amerika?da üst düzey
yöneticilere ofiste ne kadar makyaj yaptıkları sorulmuş ve büyük bir
kısmı sadece fondöten, rimel, eyeliner ve uçuk bir ruj kullandıklarını
söylemişler. Siz de cildinizi hafif renklendirip, kahverengi, pastel ve
pembe tonlarını tercih ederek sağlıklı ve bakımlı bir görünüme
ulaşabilirsiniz. Mavi ya da yeşil gözlüyseniz, uçuk yeşil tonlarındaki
farları, koyu renk gözlüyseniz eflatun tonlarındaki farları
seçmelisiniz. Bu arada plazalarda aydınlatma sisteminin makyajı
olduğundan fazla gösterdiğini aklınızdan çıkarmayın.