Çarpıcı renkler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Soft renkleri seviyorsanız bu ojeler tam size göre!

Yeni koleksiyonunu nisan ayı başında satışa sunan Zoya, soft renkleri sevenleri ve pastel tonlarını tercih edenleri düşünerek yarattığı bu serilerde adeta bahar çiçeklerinin renklerini ellerinize taşıyor.Soft ve sıcak renkleri sevenler için “Naturel” koleksiyonunda nude tonlarından başlayan renk yelpazesi; gül kurusunun en tatlı tonlarına kadar devam ediyor

Pastel renklerden oluşan “Awaken” koleksiyonunda ise; turuncu, mor, pembe, mavi, sarı ve yeşilin en çarpıcı tonları ile ufak pırıltıların ellerinizde yarattığı renk oyununa bayılacaksınız.

Zoya ojelerin fiyatı ise 36 TL