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Çarpıntımızı hızlandıracak

Yeni ürünler kalp çarpıntımızı hızlandıracak türden...
MAC’in yeni kahramanları
Size Mac’in yeni koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Venomous Villains! Mac bu koleksiyon için Dinsey’in gelmiş geçmiş en zalim dört kahramanını seçti. Pamuk Prenses’in üvey annesi, ‘Evil Queen’, Uyuyan Güzel’in 13. perisi, ‘Maleficent’, 101 Dalmaçyalı’nın kürk delisi fashionista’sı, ‘Cruella De Vil‘ ve son dönemde Kurbağa Prens’te izledigimiz Dr. Facilier. Koleksiyonun eğlenceli ambalajlarının yanında yeni ve dikkat cekici ürünleri de var.Maleficent koleksiyonundaki ojeler ise favorim!
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