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Clarins'ten sadece yüz için

Uzun süreli sağlıklı bir bronzluk elde etmeyi hedefleyen konsantre bir ürün!
Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak hepimiz için önemli! "Hem güneşten korunayım hem de kırışık oluşumuna direneyim" diyenler için bu yaz harika bir ürün var: Clarins Sun Wrinkle Control Cream.  Hafif dokusu, yağsız formülü ve güzel kokusuyla sadece yüz bölgesini korumayı, beslemeyi ve uzun süreli sağlıklı bir bronzluk elde etmeyi hedefleyen konsantre bir ürün. İçeriğindeki vanilya, zeytin, ayapana, aloe ve lobo meyveleri özleri serberst radikallere karşı koruma sağlıyor, Phyto Sunactyl daha genç bir ifade veriyor, E vitamini besliyor. Denemelisiniz!
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