Uzun süreli sağlıklı bir bronzluk elde etmeyi hedefleyen konsantre bir ürün!
Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak hepimiz için önemli! "Hem güneşten korunayım hem
de kırışık oluşumuna direneyim" diyenler için bu yaz harika bir ürün var: Clarins Sun Wrinkle Control Cream. Hafif dokusu, yağsız formülü ve güzel
kokusuyla sadece yüz bölgesini korumayı, beslemeyi ve uzun süreli
sağlıklı bir bronzluk elde etmeyi hedefleyen konsantre bir ürün. İçeriğindeki vanilya, zeytin, ayapana, aloe ve lobo meyveleri özleri serberst
radikallere karşı koruma sağlıyor, Phyto Sunactyl daha genç bir ifade
veriyor, E vitamini besliyor. Denemelisiniz!