Londra, New York, Milano ve Paris’te düzenlenen moda haftaları bir sonraki sezonun güzellik kodlarını belirlemeye devam ediyor. Güzellik dünyası yeni sezonda renklerin ve değişimlerin etkisi altında.

Hazırlayan: Gülru incu



Işıltıdan vazgeçmek yok!

Güzellik dünyası ışıltılı göz makyajına olan tutkusunu bu sezon da kaybetmiyor. Işıltı, Versace’nin ve Missoni’nin defilelerindeki göz makyajında, Jeremy Scott’ın parlayan dudaklarında ve Valentino’da bir kez daha hak ettiği yeri buluyor.





Valentino



Daha fazla renk

Bu sezon nude tonları bir kenara bırakın ve tercihinizi renklerden yana kullanın. Sezon makyajının öne çıkan trendlerinden biri de renkli farlar hatta neon uygulamalar. Yeşil, pembe, turuncu, kobalt mavisi… Makyaj çantanızda mutlaka biri olsun.





Missoni



Bebek kaküller

Kaküller bu sezon kısalıyor. Olabildiği kadar, neredeyse bir uzmanın elinden çıkmış gibi değil de sanki kendiniz kesmişsiniz gibi duran kısacık ve düzensiz kaküller Prada ve Miu Miu’nun da aralarında bulunduğu pek çok markanın defilesinde kullanıldı ve özellikle saç bantlarıyla tamamlandı.





Givenchy



Bronzlaştırıcıların dönüşü

Özledik değil mi? 70’li yılların bohem güzellik anlayışına zemin hazırlayan sıcak ve davetkar bronzlaştırıcılar yeniden sahnede. Sanki tüm gün kumsalda dolaşmışsınız da yüzünüz rüzgar ve güneşten kızarmış gibi… Hafifçe bronzlaşmış bir yüzle inanamayacağınız kadar göz kamaştırıcı olabilirsiniz.





Alberta Ferretti



Ayna etkisi

Sanki hiç makyaj yapmamış gibi duru ve doğal duran; ama aynı zamanda ışıl ışıl parlayan bir yüz artık moda haftalarının klasiği oldu. Bu kez sade görünüm pırıl pırıl parlayan bir ciltle birleştirildi. Kusursuz bir görünüm ve ayna etkisi yansıtan makyaj hileleri moda haftalarında da sıkça kullanıldı. Işıl ışıl parlayan, modern, nemli bir ciltten bahsediyoruz kesinlikle; hafif bir fondöten, kapatıcı, krem allık, krem far ve ıslak bir görünüm veren aydınlatıcılar…



