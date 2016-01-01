Dior'un İlkbahar-Yaz 2016 koleksiyonunun defilesi için Peter Philips tarafından yaratılan ve tasarlanan makyajdan ilham alın...











Dior Makyaj'ın Kreatif ve İmaj Direktörü Peter Philips, pembenin güzel ve seçkin tonlarını kullanarak ışıltılı bir görünüm tasarladı. Mevsimler boyunca bu saf güzellik, Raf Simons ile Dior Modaevi podyum defileleri için yaptığı çalışmalarda bir imza halini aldı."Raf Simons'un koleksiyonundaki pastel tonlarla uyumlu olarak şeffaflık ve yumuşaklık fikrine dayalı çok “ışıltılı” bir makyaj görüntüsü yaratmak istedim. Gizli bir erotizm içeren şeffaf bir güzellik." şeklinde tanımlıyor Peter Philips ve devam ediyor; "Görüntü, taze çiçeklerle dolu sıra dışı bir bahçede bulunan şiirsel bir dekoru andırıyor”.Ten aydınlık, zarif ve dengeli görünüyor. Peter Philips’in açıkladığı gibi, "Diorskin Star sıvı fondötenle ciltte ışıltılı bir kapatıcı kat yarattım." diyor ve ekliyor: "Diorskin Nude n°001 Glowing Gardens Glowing Pink paleti ile ekstra parlaklık yarattım, özellikle elmacık kemikleri olmak üzere yüzün ışığı yakalayan kısımlarına hafif bir örtü gibi uyguladım." Son olarak, yanaklar için zarif şekilde uygulanan "Diorblush n°844 Glowing Gardens Floral Pink’i seçtiğini belirtiyor.Peter Philips "5 Couleurs n°451 Glowing Gardens” renk paletinin pembe kalp tonlarını kullanarak zarif pastel bir görünüm yarattı. Göz farını üst göz kapağına açık renkli uçucu bir bulut gibi çok hafif uyguladığını ve kaş kemiğine doğru hafifçe yaydığını belirtiyor. Uygulamayı şu şekilde tanımlıyor; “Daha yoğun bir görünüm için kirpik çizgisine Diorshow Colour and Contour n°757 Orchid ile grimsi gülağacı rengi eye liner uygulayarak yumuşak, uçuk bir görünüm için dağıttım." Son olarak, "saflığı vurgulamak için kirpiklere yalnızca kıvrım kazandırdım ve kaşları Sourcils Poudre kahverengi kalemle hafifçe vurgulayarak Diorshow Brow Styler ile şekillendirdim"“Dudakları önce Dior Addict Lip Glow n°001 Pommade nemlendirdim ve ardından güzel, doğal bir parlaklık veren taze ve ışıltılı bir pembe olan Dior Addict Lipstick n°266 Delight ile renklendirdim.""Tırnaklar Dior Vernis güzel pastel tonları n°491 Lilac, n°302 Garden, n°301 Bleuette ve n°650 Pivoine ile renk oyunuyla göz alıcı"Guido Palau tarafından şekil verilen saçlar ortadan ikiye ayrılıyor ve dipten, akıcı bir kuyrukla toplanıyor. Saç tutamları, yanakları okşayacak ve yüzü çerçeveleyecek şekilde yan taraflardan geriye doğru düğümleniyor. Sıkı bir dokuma fularla saç stiline sofistike bir dokunuş uygulanmış.Fotoğraflar: Christian Dior Parfümleri için Vincent Lappartient