İyi bir makyaj, doğru yapılan makyajdır... İşte Max Factor Makyaj Artisti Rıfat Yüzüak’tan makyaj tüyoları...

Tenin makyaja hazırlığı

Ten makyajı hazırlığında baz ve bakım kremlerinin kullanımına dikkat edilmesini öneririm bu tarz ürünler cildinizi harekete geçirir ve içindeki içerikler makyajınızın çabuk bozulmasını sağlıyor olabilir.

Ten hazırlığında doğru temizlenmiş bir cilt ve cildin ihtiyacına göre baz kullanımı yapmak çok önemli spesifik bir sorununuz yoksa direkt makyaja başlamak çoğu zaman çok daha doğru olabiliyor.

Fondöten seçimi ve kullanımı

Fondöten seçiminde en önemli unsur renk seçimidir. Rengi vücudunuza (dekolte) göre seçin.

Bunun dışındaki ikinci önemli unsur fondötenin makyaja fon oluşturmak için kullanıldığı bilincinde olup fondötenle kusurları kapatmayı değil, rengi editlemeyi hedefleyin. Kusurları ise kapatıcıya bırakın.

Kapatıcı kullanımı

Kapatıcı fondötenin kapatamadığı kusurlara retouch için kullanılır. Fondöten renginin yarım ton köyü olması daha iyi sonuç verebilir. Kapatıcıyı göz altlarında, sivilce, leke ve benzeri kusurlarda fondöten uygulamasından sonra lokal olarak kullanın.

Pudra kullanımı

En dikkat gerektiren uygulamadır ve ciltte sadece parlama endişesi olan kısımlarda kullanılır. Gözaltı kapatıcısını sabitlemek için de iyi bir yöntemdir. Gereksiz ve fazla pudra kullanımı sizi yaşlı gösterebilir.

Kontör ile göz ve yüz boyutlandırma

Makyajın en önemli kısmıdır. Cildinizden iki ton koyu ve mat bir pudra kullanılır.

Boyutlanmış bir cilt daha fit ve daha yukarıda görünür.

Yanlış ışığın yüzünüzü büyük, sarkık ve yorgun göstermesini engeller.

Alın, elmacık kemikleri, burun, gidi ve gözde uygulanır sonucu en fark edilen uygulamadır.

Makyaja ışık verme

Makyajı ortaya çıkaran en önemli dokunuştur sedefli parlak açık renk pudralar ile yapılır. Şakaklara uygulandığında cildi ışıltılı, gergin, sağlıklı ve genç gösterir.

Dudağın üst çizgisine uygulandığında dudağı daha iri ve çıkık gösterir.

Basic göz makyajı

Ten tonları ile günlük kullanıma uygun göz makyajıdır.

Bronz pudra ve kahve tonlarında far kullanarak uyguladığım en sevdiğim ve cool bulduğum makyaj uygulamasıdır. Yapmanız gereken sadece bronz pudra ile gözünüzü belirginleştirip mat kahve bir farla arttırmak.

Eyeliner uygulaması

İyi bir eyeliner uygulaması için çok pratik yapmak şart. Her gün deneme yapılmasını öneririm. Her türlü eyeliner için önerim gözün orta kısmına çok küçük bir çizgi yapıp içe ve dışa doğru küçük hareketlerle dikkatlice bitirmeniz.