beauty-edit.com editörlerinden Eda Şentürk'e makyaj çantasının olmazsa olmazlarını sorduk...

"Makyaj, bir değişim için değil daha sağlıklı ve güvenli bir görüntü yaratmak için yapılmalı. Son zamanlarda bu algının Türk kadınlarında çok doğru bir şekilde ilerlediğini izleyebiliyoruz. Sağlıkla parıldayan bir ten, güçlü bakışlar ya da imza gücünde dudaklar kusursuz bir makyaj için yeterli. Benim makyaj çantamda beni hem güne hem de geceye hazırlayabilecek, sakin ama kullanım farklılığıyla etkisi güçlenebilecek ürünler yer alıyor. Şu an çantamda yer alan ürünler arasında Giorgio Armani Luminous Sil foundation, Nars And God Created the Woman far paleti, YSL Kiss and Blush, Bobbi Brown Art Stick Dusty Pink ruj, Estee Lauder Sumptuous Infinite maskara, L’Oreal Super Liner Blackbuster eyeliner, Make Up For Ever Aqua Eyes göz kalemi, YSL Touche Eclat göz altı aydınlatıcısı, Clarins Colours of Brazil bronz pudra var. Bu ürünlerle dilediğim gibi oynayarak hem gündüz hem de gece makyajımı yapabiliyorum."