Eğlenceli tırnaklar

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Nail art modası devam ediyor!

Son yıllarda hızla popülerleşen tırnak sanatını çok sevdik, çünkü hem klasik renklerden sıkılanların yardımına koşuyor hem de moda haftalarında sık sık kullanıldığı için trendi duruyor. Sticker’ların uygulaması çok kolay, üstelik 4-8 gün arası dayanıyor. Tek yapmanız gereken kendinize biraz zaman ayırmak. Aman dikkat! Uyguladıktan sonra tırnaklarınıza sıcak su değmesin. Bizim şu sıralar en sevdiğimiz tırnak sticker’ları ise Fransız sanatçı ve illüstratör Gambette’in hem kendi tasarımlarına hem de Camille Walala gibi sanatçıların tasarımlarına yer verdiği tırnak sticker’ları. Ojeden sıkılan ve yenilik arayanlara da eğlenceli alternatifler sunuyor.