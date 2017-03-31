ELLE editörlerinin seçtiği ürünlerden oluşan son 100 adet ELLE Beauty Box'tan biri sizin olsun!

Elle Türkiye editörlerinin seçtiği, cilt bakımı, saç, parfüm ve kozmetik ürünlerden oluşan ELLE Beauty Box, birçok avantajı bir arada sunuyor.

Kutuda 10 parça ürünün yanında 3 tane de indirim çeki bulunuyor. Üstelik, kutunun içindeki ürünlerin şu andaki piyasa değeri toplamda 300 TL'yken, ELLE Beauty Box'ın satış fiyatı sadece 49.90 TL!

Bunların yanı sıra, ELLE Beauty Box alanlara12 aylık ELLE Türkiye tablet dergi aboneliği de hediye ediliyor.





KUTUDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

- Cosmed, DD Krem SPF 50 (40 ML)

- Avon, True 4'lü Göz Farı (Au Naturale)

- Avon, True Perfectly Matte Ruj (Marvelous Mocha)

- La Roche-Posay, Termal Suyu (50 ML)

- Gliss, Magnificent Strength Şampuan (400 ML)

- Biotherm, Aquasource Everplump (10 ML veya Biotherm Blue Serum-in-Oi 10 ML)

- Nuxe, HuileP rodigieuse Kuru Yağ (4 ML)

- Clinique, Aromatics In Black Parfüm (4 ML)

- Benefit, Benetint Sıvı Allık (2,5 ML)

- Watsons, Nip+Fab Glycolic Fix, 5 Adet Günlük Temizleme Pedi



İNDİRİM KUPONLARI

Kutunun bonus'ları da diyebileceğimiz indirim kuponlarının da sizi mutlu edeceğinden eminiz!

1 Benefit kaş bar'da size özel %50 indirim (Belirli Sephora mağazalarında geçerli )

2 Biotherm ürünlerinde %10 indirim kuponu (Belirli Sephora mağazalarında geçerli )

3 Clinique.com.tr'de dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz %20 indirim sihrine sahip!

Hepsi, 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerli.

ELLE Beauty Box ile ilgili detaylı bilgi almak için beautybox@doganburda.com mail adresine yazabilirsiniz.



Sınırlı sayıdaki bu kutulardan satın almak için tıklayın!

http://beautybox.elle.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ELLE Beauty Box ile ilgili detaylı bilgi almak için beautybox@doganburda.com adresine mail atabilirsiniz.



