Hacimli ve dolgun kirpikler bakışların en güçlü silahı şüphesiz!
Yoğun kirpik efekti , etkili bir göz makyajının olmazsa olmazı. Kirpik boyunu uzatan
ya da hacim kazandıran maskaralar sayesinde büyüleyici bakışlara sahip olmak
sadece birkaç dakikanızı alacak. Siz de tıpkı ünlü yıldızlar gibi alt ve üst kirpiklerinize
uygulayacağınız yoğun maskara sayesinde baş döndürebilirsiniz.
Rihanna,
Megan Fox, Kim
Kardashian kıvrık ve
tel tel ayrılmış kirpikleriyle
etkili bir görüntü yaratıyorlar.
Daha aydınlık bir vurgu
sağlayan bu şekil, özellikle
renkli göz makyajıyla
birleştiğinde etkisi daha
da artıyor..