En ünlü kirpikler

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Hacimli ve dolgun kirpikler bakışların en güçlü silahı şüphesiz!

Yoğun kirpik efekti , etkili bir göz makyajının olmazsa olmazı. Kirpik boyunu uzatan ya da hacim kazandıran maskaralar sayesinde büyüleyici bakışlara sahip olmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Siz de tıpkı ünlü yıldızlar gibi alt ve üst kirpiklerinize uygulayacağınız yoğun maskara sayesinde baş döndürebilirsiniz.



Rihanna, Megan Fox, Kim Kardashian kıvrık ve tel tel ayrılmış kirpikleriyle etkili bir görüntü yaratıyorlar. Daha aydınlık bir vurgu sağlayan bu şekil, özellikle renkli göz makyajıyla birleştiğinde etkisi daha da artıyor..



