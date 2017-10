Yaza göz kırpan en yeni parfümler, nemlendirirken ışıltı veren vücut yağları ve saç bakım serileri…





BEYAZLIK HİSSİ

Jo Malone’un yeni parfümü Star Magnolia, beyaz çiçeklerin büyülü dünyasına davet ediyor. Manolya yaprağı, portakal çiçeği ve limon, zencefil ve shiso ile flört ediyor. Manolya yaprağının yağı ise kokuya taze, yeşil bir anlam katıyor.

STAR MAGNOLIA 100 ML 420 TL







EGZOTİZM ADINA

Dolce&Gabbana’nın bahar koleksiyonu Tropical Spring, bizi Sicilya’ya doğru tropik bir yolculuğa çıkarıyor. Koleksiyon, lüks doğallığa bir övgü ve tropik bölgelere duyusal bir yolculuk niteliğinde. Ana renklerimiz ise kırmızının ihtişamını turuncunun neşesiyle birleştiren mercan kırmızısı, canlı pembeler ve mor tonları.

PASSION DUO RUJ 175 TL, ALLIK 199 TL, İKİLİ FAR 177 TL, OJE 119 TL







SONBAHAR SÜPRİZİ

Lancome, bu sonbahar dünyaca ünlü moda tasarımcısı Olympia Le-Tan ile ortak bir koleksiyona imza atacak. Kitap çantalarından aksesuar ve çantalara uzanan Le-Tan tasarımları retro özellikler taşıyor ve göz kamaştıracak kadar renkli. Lancome’un bu özel koleksiyonu 2017’nin ikinci yarısından itibaren hem lancome.com.tr’de hem de Lancome mağazasında satılacak.







DOĞA DOSTU AMBALAJ

Doğa ve hayvan dostu olmasıyla bilinen Origins, bu aydan itibaren Sephora’larda, temmuz ayında da Zorlu Center’daki ilk mağazasında satılacak. Temizleyicilerden peeling’lere, yüksek performanslı antiaging ürünlerden derinlemesine nemlendiren kremlere ve vücut bakım ürünlerine kadar geniş bir skalaya sahip olan Origins, dönüştürülebilir, doğa dostu ambalajlarla paketleniyor.

DRINK UP INTENSIVE GECE MASKESİ 109 TL







GECE BAKIMI DEYİP GEÇMEYİN

Bilgisayar başında dört gün geçirmek ile yaz sıcağında öğle vakti 20 dakika güneşlenmenin cilde aynı zararı verdiğini biliyor musunuz? Murad City Skin Over Night Detox Detoks Etkili Gece Nemlendiricisi, gece boyunca cildi toksinlerden arındırıyor. Şehir hayatının cilde olan yaşlandırıcı etkilerini nötralize etmeye de yardımcı oluyor. Konsantre C vitamini ile cilde aydınlık, parlak ve pürüzsüz bir görünüm veriyor.

CITY SKIN OVER NIGHT DETOKS ETKİLİ GECE NEMLENDİRİCİSİ 360 TL







BAKIM MUCİZESİ

Kurutucuların, şekillendiricilerin yıprattığı saçlarınızı yoğun bir bakıma sokma zamanı geldi. John Frieda Frizz Ease Miraculous Recovery serisi kuru ve hasar görmüş saçları onarıyor. Serideki; Yoğun Nemlendirici Besleyici Bakım Maskesi, içeriğindeki süt proteini ve avokado yağı ile saçtaki hasar görmüş bölgeleri hedef alarak onarıyor.

FRIZZ EASE MIRACULOUS RECOVERY YOĞUN NEMLENDİRİCİ SAÇ MASKESİ 42.50 TL







YAĞMUR ETKİSİ

Victoria’s Secret’ın yaz kokusu Very Sexy Now, ilhamını tropik adaların masmavi sularından ve muhteşem botanik çeşitliliğinden alıyor. Ambalaj tasarımında büyük çiçek motiflerinin kullanıldığı koku ailesi için Victoria’s Secret koku uzmanları Küba’nın gökkuşağı ile kaplı Soroa reserve bölgesini ziyaret etmişler. Parfüme hoş yeşil rengini veren Mariposa notası bu muhteşem coğrafyadan elde edilmiş.

VERY SEXY NOW 250 ML PARFÜM 299 TL







GÜNEŞİN ÖPÜCÜĞÜ

Vücudu nemlendirirken hafif ışıltı veren bakım yağlarıyla yeniden buluşmanın tam zamanı. Darphin’in yeni ışıltılı yağı Soleil Plaisir Sultry Shimmering Oil, doğal aydınlatıcı minerallerle cilde ışıltı katıyor. Karanja yağı, inca inchi yağı, yalancısafran yağı, susam yağı, ayçiçeği yağı ve badem yağı ile cildinizi nemlendirirken beyaz çiçeklerin kokusunu da taşıyor.

SOLEIL PLAISIR IŞILTILI VÜCUT YAĞI 129 TL