Estee Lauder'in yeni ürünü Muhteşem İkili, 99 TL yerine Boyner'e özel tanışma fiyatı 29 TL ile Boyner Mağazaları ve www.boyner.com.tr'de sizi bekliyor.
"Ulaşabildiğim her kadına sadece güzel olmayı değil, aynı zamanda güzel kalabilmeyi de göstermek istiyorum." diyen Estee Lauder, bu amaçla ürettiği makyaj malzemeleri ile neredeyse 70 yıldır kadınları büyüleyici hale getiriyor.
Bakışlarınızı pürüzsüzleştirecek 90 TL değerindeki Double Wear Concealer ve bakışlarınıza derinlik katacak 96 TL değerindeki Sumptuous Mascara'nın bir arada olduğu yeni ürün Muhteşem İkili, pratik kullanımı ile de hareketli şehir yaşamında sizi mükemmel bir görünüme sokmak için en ideal formda makyaj çantanızda yerini alacak.