Estee Lauder'in muhteşem ikilisi

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Estee Lauder'in yeni ürünü Muhteşem İkili Sumptuous Mascara ve Double Wear Concealer ile tanışın! Double Wear Concealer'ın 15 saat kalıcı özelliği ile tek seferde tüm gün kalıcı makyajın keyfini sürerken, Sumptuous Mascara ile kirpikleriniz çok daha dolgun, cesur ve hacimli...