Bu ay müzik ve film festivalleri derken hayatı festival tadında yaşamaya hazırlanıyoruz. Baharla beraber makyajımız da bu hareketten etkileniyor. Pembeler, fuşyalar, yeşiller ve neon maviler ruh halimize enerji katıyor.

Fotoğraf: Hakan Adil

Makyaj: Orbay Baş

Saç: Harun Ateş

Styling: Mina Tanat, Burcu Çağ

Model: Anastazja/True Models



Kiraz dudaklar

Yeni sezonun ruj renkleri parlak pembeden vişne rengine uzanan bir skalada her tonu kapsıyor. Makyajınızda dudakları vurgulamak istiyorsanız doğal ve aydınlık bir cilt tonu ilk tercihiniz olsun. Pembe veya şeftali tonlarında bir allık kullanın. Eyeliner ve maskara ile belirginleştirilmiş göz makyajı yeterli. Son olarak kiraz tonlarında bir rujla makyajı sonlandırın.



Biraz cesaret

Klasik çizgilerden çok mu sıkıldınız? Bu bahar makyaj trendleri, sıradanlıktan uzaklaşmanız için her uygulamayı meşru kılıyor. Canlı renkler, çizgiler ve desenler tam anlamıyla doğanın izlerini taşıyor. Tek ihtiyacınız biraz cesaret. Özgürlük çanları sizin için çalıyor, tadını çıkarın.







Renk unsuru

Bahar makyajında güçlü renklerin etkisindeyiz. Eyeliner uygulamaları bu bahar da doludizgin gidiyor ve biz eyeliner’dan bir türlü vazgeçemiyoruz. Göz makyajında renk faktörünü öne çıkarmanın en kolay yolu grafik çizgilere hayat veren renkli eyeliner’lar ve metalik uygulamalar. Nude tonlardan pembeye, fuşyadan kiraz kırmızına uzanan renklere de dudaklarda sıkça rastlayacağız.



Yıldız dokunuşu

Bahar sezonunun en gözde trendlerinden biri de göz pınarlarına ya da alt kirpik diplerine sürülen metalik farlar. İnce bir eyeliner’ın altına sürülürse daha bir iddialı duruyor sanki. Metalik far ya da eyeliner kullanacaksanız makyajınızda abartıdan kaçının ve pastel tonlara yönelin.







Son darbe

Yaratıcı hareketlere açığız. Bu sezon makyajınızda tek bir hareketle fark yaratmak, aynı zamanda trendleri takip etmek istiyorsanız tercihiniz kesinlikle grafik eyeliner uygulaması olsun. Siyahla sınırlı kalmayın, mavi, mürdüm rengi ve moru da deneyin.