Fondötenle şeffaf güzellik

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Cilt rengini dengelerken zararlı ışınlardan koruyan ve cilt kusurlarını kapatan bir fondöten, özellikle sonbahar ve kış aylarında en yakın dostunuz olmalı...

Nasıl seçelim?

Fondöteni yüzünüzde değil, kolunuzun iç kısmında deneyin. Cildi makyaja hazırlayan ve pürüzsüz bir görünüm veren fondötenlerin sıvı, kompakt, krem ve köpük olarak birçok çeşidi var. Sıvı fondötenler çok hafif, bu nedenle çok örtücü değil ama kullanımı kolay ve cilde ışık veriyor. Kompakt fondötenler önce krem etkisi yaratsa da sonra pudraya dönüşüyor, dolayısıyla kuru ciltler için uygun değil. Yağlı ciltler için doğru seçimse köpük fondötenler. Etkisi gün

boyu sürüyor.





