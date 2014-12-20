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Fotoğrafını çek, paylaş, kazan!

Favori M.A.C maskaranızla çektiğiniz fotoğrafları Instagram'da #etkileyicikirpikler hashtag’i ile paylaşın, M.A.C’ten yılbaşı gecesi makyajı kazanma şansını yakalayın!
10-20 Aralık 2014 tarihleri arasında favori M.A.C maskarasıyla çektiği fotoğrafları #etkileyicikirpikler hashtag’i ile paylaşan 3 kişi, M.A.C’ten yılbaşı gecesi makyajı kazanıyor!

İşte detaylar...

* Yarışma 10 Aralık- 20 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor.
* Paylaşımların geçerli olması için katılımcıların fotoğraflarını #etkileyicikirpikler #eleledergisi #maccosmetics etiketlerini yazarak paylaşmaları gerekiyor.
* Ödül, M.A.C mağazalarının bulunduğu Ankara, Antakya, Antalya, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve İzmir illeri için geçerli.
* 20 Aralık 23.59 itibariyle yarışma sona erecektir. Yarışmanın sonlanmasının ardından Elele ve M.A.C jürisi tarfından seçilecek 3 kişi ödülün sahibi olacak ve  23 Aralık tarihinde Elele'nin Instagram hesabından duyurulacaktır.
* Ödülü kazananlar, en geç 25 Aralık 2014 tarihine kadar iletişim bilgilerini eleledergisi@doganburda.com adresine göndermek zorundadır. İletişim bilgilerini bu tarihe kadar göndermeyen kişiler hakkını kaybetmiş olur.
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