Maybelline New York’un yeni ürünü Diamond Glow 4’lü Far ile gözler, 4 adımda elmas ışıltısına kavuşuyor.

Kremsi dokusu ile gözlere çok boyutlu parlaklık kazandıran Diamond Glow 4’lü Far ile tüm dikkatleri bakışlarınıza çekebilirsiniz. Toza dönme ve kuruma yapmayarak diğer farlardan ayrışan Diamond Glow 4’lü Far’ın kremsi dokusu ve içerdiği %50’den fazla elmas ışıltısı ile gözler hiç olmadığı kadar parlıyor.

4 basit adımda ışıltılı bakışlar için;

1- Kaş çizisi boyunca ve kaşın altına uygulayın.

2- Göz kapağının iç kısımlarından başlayarak göz kapağına uygulayın.

3- Göz kapağının üstünde renkleri harmanlayın.

4- Alt kirpik diplerine bir hat uygulayın.



