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Gözlere övgü

Toprak ve gri tonlarını en çok kullanan markalardan biri de Clarins...


Özellikle farlar, ten renginden griye uzanan bir renk paletinde. Buğulu göz makyajı, dudaklarda ve elmacık kemiklerinde sezona damgasını vuran pembe ve şeftali tonlarıyla son buluyor.


Fiyatı: 54 TL
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