Güçlü ve belirgin kirpikler

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Kirpiklerde seyrelme ve dökülme problemi yaşayanlar için NeuLash daha dirençli, daha belirgin ve daha güçlü kirpikler vaad ediyor.

Hormonal etkenler, çevresel fakörler veya bakım ritüellerinden dolayı kirpiklerde oluşan dökülme, seyrelme, kopma problemlerini ortadan kaldıran NeuLash, içerdiği Active Eyelash teknolojisi ve formülündeki sodyum hylauronat sayesinde kirpiklere maksimum düzeyde nem sağlayarak, yumuşaklık, esneklik ve parlaklıklık kazandırıyor. Kirpiklerdeki seyrelme problemini, içeriğindeki kirpik köklerini uyararak seyrelme görülen yerlerde yeniden kirpik çıkmasına yardımcı olan Pantenol ile çözüme kavusturan Neulash, kısa, kırılgan, zayıf ve seyrek kirpiklerin görünümünü gece yatmadan önce üst kirpik diplerine yapılan bir uygulamayla sadece otuz günde gözle görülür şekilde iyilestiriyor. Türkiye’ye Haker Group tarafından getirilen NeuLash’i seçkin Beymen Zorlu Center, Harvey Nichols Istanbul ve Ankara, Brandroom Nişantası ve Suadiye mağazalarından temin etmek mümkün.

Neulash 3,2 Ml, 265 TL

Neulash 6 Ml, 463 TL