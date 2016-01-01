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Güzelliğin yeni yıldızı

Lancome, mutluluk mesajını yaymak üzere Julia Roberts, Penelope Cruz, Kate Winslet, Zendaya gibi marka elçilerine bir yenisini daha ekliyor: Amanda Seyfried. Amerikalı ünlü şarkıcı ve oyuncu; ışıltılı enerjisini ve doğal güzelliğini bu kez Lancome ve güzellik dünyası için bizlerle buluşturuyor. Mesleğindeki başarılarının yanı sıra aile yaşamı, hayvansever yanı ve yardım kuruluşlarındaki aktif çalışmalarıyla da dikkat çeken güzel yıldızın Lancome ailesine katılma haberi bizce oldukça heyecan verici.



Karıştır yarat

Clinique, yeni bir bakım sistemiyle güzellik dünyasına farklı bir ritüel kazandırıyor. Clinique ID adını verdiği bu yeni sistemde, cilt sorununuza göre bakımınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Açık gözenek, irritasyon, nem, eşit olmayan cilt tonu, yorgunluk, kırışıklıklar gibi problemlere özel formüllerle kendi karışımınızı yaratıyor ve seçtiğiniz aktif kartuş konsantresini size uygun olan nemlendiricinizin içine yerleştirerek size özel formülü yaratıyorsunuz. Kişiselleştirmede yeni bir çağ iddiasıyla ortaya çıkan Clinique ID, yüzde yüz parfümsüz ve parabensiz oluşuyla da dikkat çekiyor.







Nefis birliktelik

L’Occitane, ünlü Fransız pasta şefi Pierre Herme ile 2016 yılındaki iş birliğinden doğan ve oldukça ilgi gören Pierre Herme koleksiyonunu yeniden bizimle buluşturuyor. 14 yaşından beri pastacılık geleneklerini geliştiren ve durmaksızın yeni tatlar yaratan Pierre Herme, L’Occitane için yarattığı yeni parfüm koleksiyonunda tutkuları harekete geçiren içerikler ve keyifli ham maddelerden ilham aldığını söylüyor. Koleksiyonda pasta kutularını anımsatan şık ve renkli silindir kutuları ile parfüm şişeleri ise L’Occitane’ın kurucusu Olivier Baussan’ın tasarımı. Akdeniz ve Korsika adasının güzelliklerini yansıtan koleksiyonda Jasmin Immortelle, Pamplemousse Rhubarbe, Miel Mandarine olarak üç farklı kokuya ait parfümler, duş jelleri, el kremleri ve sabunlar bulunuyor. Tutkularını bu güzel iş birliğinde buluşturan iki markanın birlikteliği sizce de nefis değil mi?







Karl Lagergeld anısına

Paris’in ikonik iki markası, iki değeri Karl Lagerfeld ve L’Oreal Paris, güzellik tutkunlarını oldukça heyecanlandıracak bir birliktelikle karşımızda. Karl Lagerfeld’in vefatından önce bizzat başladığı son projelerden biri olan makyaj koleksiyonu, onun anısına tamamlandı. Koleksiyon, Lagerfeld’in rock esintileri taşıyan şık stilini, Paris’ten ilham alan klasik ve çabasız zarafetini harmanlıyor. Global lansmanı Paris Fashion Week’te gerçekleşecek özel koleksiyon, Trendyol’da satışa sunuluyor. Ruj, maskara, eyeliner ve far paletinden oluşan koleksiyon hem renkleri hem de ambalaj tasarımlarıyla farkını ortaya koyuyor.







Aşkın yeni hali

Estee Lauder’in sevilen kokusu Beautiful Belle; şahane içerikleriyle yeniden harmanlanarak Beautiful Belle Love olarak sahnede. İçeriğinde dünyanın tam anlamıyla dört bir yanından elde edilmiş içerikler bulunuyor. Türk gülü, Madagaskar vanilyası, Fransız ada çayı, Orta Doğu’dan badem bunlardan birkaçı. Aşkı temsil eden ve özgür gelinlere ithafen çıkan ilk versiyon bu kez özellikle modern gelinlerin gönlünü fethedecek şekilde düşünülmüş notalarıyla ve şişesiyle göz kamaştırıyor.





