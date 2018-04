Özgür Masur defilesindeki makyaj uygulaması güzelliğin her dönemini aktarıyor...





Yeni kreasyonu merakla beklenen tasarımcı Özgür Masur’un Maybelline New York makyaj sponsorluğundaki Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul defilesi, “Özgür Masur’un hayalindeki bir kadının biyografisi” konseptiyle 14 Ekim Salı günü moda severlerle buluştu. Görkemli ve sofistike bir hayat sürdüren özel bir kadının hayatının her dönemini tema alan defilenin makyaj uygulamaları da ışıltısıyla göz kamaştırdı.Her dönemin güçlü, zarif ve stil sahibi kadınını yansıtan Özgür Masur’un İlkbahar / Yaz 2015 defilesi, farklı zamanların tarzını da gözler önüne serdi. Bu sezon da Özgür Masur’un Mercedens-Benz Fashion Week Istanbul kapsamındaki defilesinin makyaj sponsoru olan Maybelline New York tarafından gerçekleşen defile makyajları, güzelliğin zamansızlığını sergiledi.Koleksiyonunda 1920’lerden günümüzde kadar bir kadının tarzını yansıtan Özgür Masur: “1920 yılında doğmuş ve 2000 yılında ömrünü tamamlamış, hayatı boyunca kimliğine entelektüel yaşam tarzını yakıştırmış ve bunu yaşarken lüksü kendine has tarzı ile bedeninde taşıdığı kıyafetleri ile anlatmayı başarmış, bir kadının biyografisidir. Defilede uygulanan makyajlar da koleksiyonumla örtüşecek şekilde tasarlandı. Maybelline New York ile gerçekleştirdiğimiz defilede makyaj tasarım ve uygulamalarıyla koleksiyonun ışıltısını bütünlemiş olduk.” dedi.Maybelline New York Türkiye Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu defile makyajı ile ilgili: “Özgür Masur defile makyajında pürüzsüz bir cilt görünümü ile kadının her dönemki güzelliğini yansıtmaya özen gösterdik. Defile makyajında en öne çıkan nokta yoğun bir şekilde uygulanan maskara oldu. Yanaklara da hafif gölgelerin yapıldığı makyaj uygulamasında; dudaklara da ışıltılar verildi. Her dönemin ışıldayan kadını gibi görünebilmek için ise; Maybelline Affinitone Fondöten, Affinitone Kapatıcı, Diamond Glow Coral Drama Far, Colossal Kajal Go Extreme Leather Black Maskara ve Color Sensational Wooden Brown Ruj kullanılabilir” dedi.