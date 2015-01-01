Güzellik dünyasının en yenileri

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2015 hız kesmeden yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu ay serumlar, kremler, en can alıcı kırmızılar, far paletleri ve bahar koleksiyonlarından ilk ipuçlarıyla güzellik dünyasının keyfini çıkaracağız.

Fransız baharı

Chanel 2015 ilkbahar-yaz koleksiyonu renkleri ve tasarımlarıyla Paris’te romantik bir bahar gezintisine çıkarıyor sizi; örneğin gül baskılı allık, kapağını açtığınız anda sizi gül kokusuyla cezbediyor. Dörtlü farlar gri, pembe, şeftali, bakır, krem ve gold tonlarıyla bol kontrastlı bir palet sunuyor. Rujlar ise ağırlıklı olarak turuncu, mercan kırmızısı ve şeftali tonlarında. Chanel’in bahar koleksiyonu mart başında ülkemizde satışa sunulacak.





