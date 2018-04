''Her yaşın ayrı güzelliği var!''

'Paylaşmayı seven kadınlar'dan güzellik sırlarını istedik. Arzu Tarhan da bize sırlarını anlattı.

42 yaşında evli ve 14 yaşında bir kız çocuğu annesiyim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum ancak şu anda mesleğimi yapmıyorum. 3.5 sene önce kendi bilgi birikimim ve deneyimlerimi paylaşmak istediğim için blog yazmaya başladım ve güzellikkazani.com ortaya çıktı. Aynı zamanda yine deneyimlerimi paylaştığım aynı isimde YouTube kanalım da var. Paylaşımlarımın güzel geri dönüşlerini gördükçe ‘iyi ki yazmaya başlamışım’ diyorum. Tabii ki her şeyden önce çok iyi bir blog okuyucusu olduğumu da belirtmeliyim.



Her yaş için ayrı bakım!

Öncelikle her yaş için bazı önerilerim var. Cilt temizliğine özen göstermek, cilt tipine uygun nemlendirici uygulamak, güneşin yan etkilerini en aza indirgemek için SPF’li ürünler kullanmak ve bol bol su içmek çok önemli. Ergenlik çağından itibaren yani 12-18 yaş arası sadece cildi temiz tutmak ve cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmak yeterli. 18-30 yaş arası daha derinlemesine temizlik ve arındırma için peeling, maske gibi ürünlerin kullanımına geçilebilir. Hafif yapıda, nem veren göz çevresi kremleri kullanılabilir. Cilt tipine uygun ürünleri cilt bakım uzmanları yardımı ile öğrenip düzenli bir şekilde kullanmak çok önemli. Haftada bir kez nem maskesi yapmak cildin nem kapasitesini arttırıyor. 30 yaşından sonra göz çevresi ve cilt bakım ürünlerinde anti age özellikli ürünlere yönelmek gerek. Benim tercihim cildin su tutma kapasitesini artırma özelliği ile içeriğinde hyaluronik asit bulunan ürünler... Cildin elastikiyetini artıran ve toparlayıcı özelliği olan ürünleri de cilt bakım rutinine eklemek elbette güzel sonuçları beraberinde getiriyor.



Makyaj çantamın olmazsa olmazları

Benim makyaj çantamda dudak koruyucu ve o gün kullanacağım ruj, minik bir kabın içine koyduğum fondötenim, göz altı kapatıcısı, siyah bir göz kalemi, maskara ve bir adet bronzer olursa her yerde günlük makyajımı rahatlıkla yapabilirim. Eğer özel bir gün ise elbette işin içine makyaj bazı, aydınlatıcı, far, kaş farı, allık, dudak kalemi gibi birçok malzeme giriyor.



Selfie’de güzel çıkmak için!

Bence herkesin fotoğraflarda ve özellikle selfie’de güzel çıktığı bir açı var. O açıyı yakaladıktan sonra hafif bir gülümseme ya da o günkü modumu belli edecek ifadeyi takınıp geriye tuşa basmak kalıyor.



Tercihleri, en sevdikleri

• Sabah erken kalkarım.

• Parfümüm hem kalıcılığı hem de ortama yaydığı harika kokusu ile Versace Crystal Noir.

• Rujum koleksiyon ürünü olan Mac Viva Glam Cyndi.

• Ojede favori renklerim bordo ve nude tonlar.

• Saçlarımın rengini en az 10 kere değiştirdim.

• Ayda iki kez kuaföre giderim.

• Yatmadan önce mutlaka sütümü içer kitabımı okurum.

• Yanıma cep telefonumu almadan evden çıkmam!

• Kendimde en beğendiğim burnum.

• En önemli güzellik sırrım bol bol su içmek.

• Benim için güzellik, sıcacık bir gülümseme ile parlayan gözler demek.