H&M güzellik ürünleri

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H&M bu sonbaharda güzellik ürünlerini satışa sunuyor.

Makyaj ürünlerinin yanı sıra saç ve vücut bakımı ürünleri ile güzellik aksesuarları bu sonbaharda mağazalarda yerini alacak. Sezon görünümlerine, fikirlerine ve renklerine odaklanan ve sürekli yenilenen makyaj ürünlerini içeren bu ürün yelpazesinde modanın etkisi görülecek. Ürünler dünya çapında 900 mağazada satışa sunulacak.

H&M Beauty Konsept Tasarımcısı Sara Wallander, “H&M’de “yüzünüz için moda” konseptine yer verilmesinden dolayı son derece heyecanlıyız. Bu, özgün ve yaratıcı olmak ve renklerle biraz eğlenmek için güzel bir fırsat” diyor.

Lansman sırasında yepyeni paketleriyle 700’den fazla makyaj ürünü, yeni ve sınırlı sayıda özel koleksiyonlarla sezona uygun tonlarda sunulacak. H&M’deki mevcut güzellik ürünlerinin yerine geçecek ürün yelpazesinde iki tamamlayıcı koleksiyon da yer alacak: Birinci sınıf güzellik ürünlerinden oluşan Premium seri ve Ecocert’in onayladığı sürdürülebilir ürünlerden oluşan doğa dostu koleksiyon.