İlkbahar makyajı

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Güzellik dünyası yeni bir sezonun heyecanını yaşıyorken biz de bu tatlı telaşa kendimizi kaptırdık. Uçuk pembelerden, en davetkar yeşillerden, gökyüzü mavisinden kısacası baharı çağrıştıran tüm renklerden ilham alıyor ve baharın gelişini neşeyle kutluyoruz. İşte doğal bir ilkbahar makyajı için tüyolar...

AYDINLANIN

İlkbahar sezonu kesinlikle doğallıktan yana hatta moda haftalarındaki defilelerde zaman zaman tamamen makyajsız mankenler bile kullanıldı. Ten rengi hiç olmadığı kadar doğal

ama göz kapaklarınızla elmacık kemiklerinize biraz dudak parlatıcısı ya da aydınlatıcı sürerseniz yüzünüze ışık katarsınız. Aynı zamanda pembe ya da şeftali rengi allıklardan da

yararlanabilirsiniz.



PASTORAL GÜZELLİK

Yeniden uyanan doğa saf güzelliği, sadeliği ve hafifliği de beraberinde getiriyor. Renkler de bu hafiflikten nasibine düşeni alıyor ve pastelleşiyor. Parıldayan bir cilt ve pastel makyajla hafifliğin keyfini çıkarın.



