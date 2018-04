Işıltılı göz makyajı altın çağını yaşıyor.

En trend uygulamalardan biri, gözün iç kısmından alt orta kısmına doğru belirgin bir ışıltı yaratmak. Bunun için metalik gümüş veya metalik gold farlardan yararlanın.

MAKE UP FOR EVER FAR, TL 61





DIOR FAR, TL 114





Eyeliner ve maskarasız olmaz. Siyah risksizdir ve her zaman iyi bir seçimdir ama özellikle renkli maskaralar yılbaşı gecesi pek çoğumuzun favorisi.

SHISEIDO MASKARA, TL 109

AVON GÖZ KALEMİ, TL 9.95