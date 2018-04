İyi makyajın sırrı ne?

Makyaj sanatçısı Melis İlkkılıç, "Önce cilt güzelliği sonra makyaj" diyor. İşte önerileri...

"Öncelikle peeling, tonik ve nemlendirici. Makyajın sırrı cildin güzelliğinde saklı. Eğer cildinize bakarsanız, üzerine süreceğiniz her şey çok güzel görünür. Tüm bunlardan sonra sıra ihtiyaçlarda: Nasıl bir fondöten ve malzeme? Eğer yağlı bir cilt yapınız varsa muhakkak mat etkili bir fondöten tavsiye ederim. Günlük makyaj ritüelinizde neler var? Mesela benimkinde muhakkak maskara ve koyu kahve bir far. Maskarasız kendimi berbat hissediyorum. Çantanızda dudak nemlendiricisi, hafif sağlıklı gösterecek bir allık, maskara, ikili far paleti ve koyu renk ruj bulundurun derim. Akşam ne yapacağınız asla belli olmaz!"