Kalın kaş modası geçeceğe benzemiyor...

Birkaç sezondur gözde olan kalın kaşlar, gelecek yaz da inceleceğe benzemiyor.2015 ilkbahar-yaz trendlerinden haberler veren moda haftaları tüm hızıyla sürerken,defilesinde yer alan mankenlerinda bunu kanıtlar nitelikte.Olabildiğince kalın ve düz bir hatta ilerleyen kaşlar ifadenizi değiştirirken, bakışlarınıza da derin bir anlam katacağı kesin!'Peki, kaşlarımı nasıl kalınlaştırabilirim' diyorsanız, bunun için işinin ehli bir uzmandan yardım almanızda, fayda var! Kendi başınıza bu işi halletmeye çalışırsanız sonuç sizi pek de tatmin etmeyebilir çünkü! Yüzünüzün yapısına en uygun kaşı bulmanız ve ona en uygun sürede kavuşabilmeniz için uzman eller önemli, tabii biraz sabırlı olmanız da şart!