Kaşlarda devrim

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Kalın ve doğal kaşlarla güçlü bakışlar elde etmek mümkün...

Yazı: Eda Şentürk



Son yıllarda kaşlarda yeni bir dönem başladığını fark etmişsinizdir. Kalın ve doğal kaşlara güçlü bakışlar eşlik ediyor artık. Kaş serumları, yeni kaş boyaları ve mikropigmentasyon uygulaması kaş dünyasında öğrenilmesi gereken yeni terimlerden…



Yıllara göre kaşların aldığı şekiller de değişiyor. 30’lu yılların o incecik kaşlarını bir düşünün. 2000’lerde kalınlaşmaya başlayan kaşlar bu yıl en kalın ve en doğal halini alıyor. Kaş aldırmak terimi yerini kaş şekillendirmeye bırakıyor artık. Kaş modasının en büyük habercisi ise sezonun defilelerinde yerini alan mankenlerin görüntüleri oluyor elbette. Chanel 2013 Haute Couture defi lesinden hatırlayacağınız o belirgin kaşlar hala hafızalarda… Peki doğru kaş şeklini bulmak ve doğru ifadeye sahip olmak için neler yapmalıyız? Bu soruyu işin uzmanı Nur Bilen Yavuzer’den öğrendik…



