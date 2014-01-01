Yalın kaşları çabucak harika kaşlara dönüştürün!





Ardell 'Brow Defining Kit Kaş Belirleyici Set' ile kolay adımlarla arzu ettiğiniz kaşları elde edin ve koruyun!Kaş Belirleyici Set, Kaş Paleti, Çift Başlıklı Kaş Fırçası ve Balmumlu Sabitleyici Kalem içeriyor.En doğal renk tonunu elde etmek için isteğe özel karıştırmak üzere üç renk kaş belirleyici pudra ve kaşların görünümünü güzelleştirmek için bir aydınlatıcı içeriyor.Pudranın titizlikle uygulanmasına imkan sağlıyor.Kaşların gün boyu sabit kalmasına yardımcı oluyor.Satış Fiyatı: 68,00 TL