Koton'dan oje koleksiyonu

Koton'dan yepyeni bir güzellik!

Koton şimdi de güzellik dünyasında! Trendy renkleriyle fark yaratan Koton Oje Koleksiyonu'nu biz çok sevdik! Güçlü parlaklığı, kalıcılığı ve hızlı kuruma özellikleriyle kadınların ojeyle ilgili tüm beklentilerini karşılayan koleksiyonda tam 23 farklı renk var!

Pembenin en canlı tonlarından oluşan “Summer In Love”, yazın favori içeceği buzlu kahve renklerinde “Ice Coffee” ve yaz partilerine özel ışıl ışıl “Party Glitters” ile tırnaklara yaz coşkusu geliyor. “Day to Night” oje setinin renkleriyle gündüz şıklığı yaz gecelerine taşınıyor. “French Oje” seti ise kadınların vazgeçemediği Fransız manikürünü çok kolay hale getiriyor. Koleksiyonun en ilgi çekici parçalarından biri olan “Denim Perfect” tırnağa sürülünce jean görünümü veriyor. Sezonun hit trendi “Denim on Denim”i tırnaklara taşıyor.

Koton Oje Koleksiyonu; Quick Dry oje kurutucusu, oje matlaştırıcı, tırnak bakım yağı, aseton ve alkol içermeyen oje çıkarıcı Express Nail Polish Remover gibi tamamlayıcı ürünlerle, evde profesyonel manikür yapma olanağı sunuyor.