Kusursuz bir ten için...

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Son yılların en gözde makyaj trendi artık hepimizin ezbere bildiği gibi makyajsızmış gibi görünmek, başka bir deyişle ten rengi makyaj. Yeni nesil fondötenler kızarıklıktan cilt tonu eşitsizliğine kadar pek çok sorunla baş ediyor. Üstelik gerçekten hafifler.

YAĞLI CİLTLERE

Cildiniz sivilce, akne ya da siyah nokta oluşumuna yatkınsa, yağsız fondötenleri ya da toz fondötenleri tercih edebilirsiniz. Yağlı ciltler için ideal olan köpük fondötenler ise etkisini gün boyu koruyor.



KURU CİLTLERE

Kuru cilt pürüzlüdür, zordur, özellikle yanlış fondöten ya da hassas cilt için üretilmeyen cilt bakım ürünlerini kullandığınızda… Öncelikle cildinizi iyice nemlendiren ve yağ dengesini koruyan fondötenleri tercih edin. Fondötenin altına nemlendirici de sürebilirsiniz. Kuru ciltler için bir diğer kurtarıcı da krem fondötenler. Kompakt fondötenler ise önce krem etkisi yaratsa da sonra pudraya dönüşüyor; dolayısıyla kuru ciltler için doğru seçenek.