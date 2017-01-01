Bir süredir Kylie Jenner'in makyaj uzmanı olan Ariel Tejada'nın makyaj sırlarını herkes merak ediyor. Peki, Ariel Tejeda makyaj yaparken hangi hileleri kullanıyor? İşte Ariel Tejada'nın güzellik sırları...

O henüz 24 yaşında ama Ariel Tejada bir süredir Kylie Jenner'in makyaj uzmanı olarak görev yapıyor. Kardashian kardeşlerin en küçüğü olan 23 yaşındaki Jenner geçen yıl Forbes dergisi tarafından en genç milyarder olarak açıklanmıştı.



Ariel'in makyaj yaparken en büyük silahı ise kusursuz, aydınlanmış ve mermer gibi cilde kavuşturan fondöten. Onu izlerken bu işi büyük bir aşkla yaptığına şahit olabilirsiniz. Elleriyle şekillendirirken ona hayran kalabilirsiniz. Ancak o bir usta olduğu için yaptığı işin karşılığı da tabii ki pahalı. Eğer bütçeniz azsa YouTube'da ona ait makyaj yaparken çektirdiği videolarla karşılaşabilirsiniz. Hatta bu videolar aynı zamanda öğretici de.

ARIEL'DEN DOĞRU MAKYAJ YAPMANIN KURALLARI

Bizim favorimiz ise 2017 yılına ait bir video. YouTube'daki görüntülerde Shay Mitchell isimli arkadaşına makyaj yaparken görülüyor. Ariel burada aynı zamanda doğru makyaj yapmanın kurallarını anlatıyor.

Seyretmeye değer görüntüler çünkü muhteşem bir fark yaratıyor. Ariel burada cildin nasıl değişebileceğini bize anlatırken, makyaj için en önemli şeyin buna zemin hazırlamak için cildin hazırlanması gerektiğinin altını çiziyor.





Ariel videoda önce Shay'in yüzünün bir bölümüne makyaj yapıyor ve böylece diğer yarısına da aynısını yapmadan önce aradaki farkı gösteriyor. Onun bu metotlarından öğrenilecek çok şey var.

Makyaj öncesi en önemli unsur yüzünüzün bunun için zemin hazırlaması. Önemli olan temiz ve bakımlı bir cilt (göz kreminizi kullanmayı unutmayın). Yine çeşitli tiplerdeki makyaj fırçalarının nasıl kullanılması gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü onları kullanırken, her seferinde farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.





İşte Ariel'in makyaj hileleri ve kullandığı malzemeler:

ARIEL'IN 3 ADIMDA MÜKEMMEL BİR FONDÖTEN UYGULAMASI

NEMLENDİRİCİ & YÜKSEK ETKİ

Ariel doğru bir makyaj için jel bir nemlendirici öneriyor. Bunu çok yumuşak bir fırça ile yüze uyguluyor. Sonra krem formda nemlendirici uyguluyor yüze. Onu likit bir aydınlatıcı takip ediyor ve inanılmaz ışıldayan bir cilde kavuşturuyor. Bunların hepsini kabuki bir fırça ile uyguluyor.

FONDÖTENİNİZE YAĞ KATIN

Evet Ariel kullandığı fondötenin kusursuz olması için yağ kullanıyor. Siz de çok minik miktarlarda esans ya da benzeri yağları kullanabilirsiniz. Böylece fondötenin daha akışkan olmasını sağlıyor. Ariel için iyi bir makyaj tabii ki güzel olarak hazırlanan bir zeminden geçiyor. İyi nemlendirilmiş, temiz bir cilt üzerine uygulanacak fondöten de güzel bir makyaja zemin hazırlıyor.