Limonlu ürünler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Antiseptik özelliğiyle cilt bakımında sıkça kullanılan limonu kozmetik dünyası radarına alalı çok oldu...

Neden önemli?

Cildinizde serinletici ve canlandırıcı bir etki uyandıran limon, doğal antiseptik özelliğinden dolayı cilt bakımında sıkça kullanılıyor. Cildi derinlemesine temizleyerek parlaklık veriyor, Aşırı yağ salgılanmasını dengeliyor, Güneş lekelerinin görünümünü azaltıyor. Gözenekleri temizliyor ve sivilce oluşumunu engelliyor. İçerdiği asitler cildinizde peelIng görevi görüyor. Aynı zamanda limon içeren bakım maskelerini evde de rahatlıkla uygulayabilirsiniz.