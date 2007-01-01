L’Oréal Paris’in Yeni Global Güzellik Elçisi

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L’Oréal Paris’in yeni global güzellik elçisi; ünlü top model Irina Shayk oldu.

Irina Shayk, L’Oréal Paris ailesine katılarak dünya kadınlarına “Çünkü Biz Buna Değeriz” demeye hazırlanıyor. Kadınlara sahip oldukları güzelliği ve gücü kullanmaları için ilham veren L’Oréal Paris; yeni güzellik elçisi olarak ünlü top model Irina Shayk’ı seçti. Rusya’da bir köyde doğan Irin Shayk, 2007’de katıldığı modellik kursu sonrasında dünyada hızla tanınmaya, ışıltılı kırmızı halının ve moda dergilerinin vazgeçilmez ismi olmaya başladı.











