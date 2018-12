Sezon güzellikleri sınır tanımıyor. En yeni makyaj koleksiyonları, serumlar, kuru ciltleri rahatlatan kremler, cilt kusurlarıyla savaşan bakım setleri resmen göz kamaştırıyor. Kendinizi şımartmaya hazır mısınız?

Yazı: Gülru İncu



Tom Ford Beauty’nin yeni Tom Ford Boys&Girls Koleksiyonu çanta boyu rujlarla, toprak tonlarından göz alıcı kırmızılara kadar her zevke hitap ediyor. Rujları karıştırarak farklı kombinasyonlar da yaratabilirsiniz. Sıya çekirdeği özü, murumuru yağı ve papatya yağı kremsi bir yapı oluşturarak rujların kolayca sürülmesini sağlıyor.



Tom Ford Ruj 185 TL



Origins

Yeni gündem maddesi, kömür

Origins’in çıkardığı yeni kömür maskesi Clear Improvement Charcoal Honey Mask, gözenekleri tıkayan toksinlerden cildi arındırırken aynı zamanda cildi besliyor. Bambu kömürü gözenekleri temizliyor. Altın kır çiçeği ve bal cildi besliyor. Çin’den gelen saf beyaz kil kaolin ise ciltteki yağı dengeliyor.



Clear Improvement Charcoal Honey Maske 215 TL



Darphin

Botanik güç

Darphin Rose Hydra-Nourishing Oil Krem; gül reçinesi, gül yağı ve gül suyu sayesinde cilt bariyerini güçlendiriyor ve soğuk havalarda kuruyan cilt için mükemmel bir nemlendirme sunuyor. Çizgi ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.



Rose Hydra-Nourishing Oil Krem 329 TL



L’occitane

Işıltılı sabahlar

Altın baloncuklara sahip yağ içerikli gece serumu, yorulan cildi rahatlatıyor. Her sabah canlı ve ışıltılı bir ciltle uyanmaya yardımcı oluyor. Diş otu esansiyel yağı cildi anında pürüzsüzleştiriyor. Mercanköşk, akşam saatlerinde cildi harekete geçiriyor. Ölmezotu esansiyel yağı ise cilde gençlik gücü ekliyor.



Immortelle Reset Nuit Gece Serumu 395 TL



Nars

Kırmızının gücü adına

Nars Audacious Ruj Koleksiyonu, her biri arzu nesnesi olmaya aday üç ruj paletiyle göz kamaştırıyor. Kültleşmiş favori rujların her tonunu tek başına, karıştırarak ya da beraber kullanarak yüksek pigmentli, kendinden söz ettiren dudaklar yaratabilirsiniz.