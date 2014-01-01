MAC The Simpsons koleksiyonu

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Eğer bir Simpsons fanıysanız bu ürünlere bayılacaksınız!

Geçtiğimiz aylarda The Simpsons’dan ilham alarak bir makyaj serisi çıkaracağını duyuran kozmetik markası M.A.C., en sonunda koleksiyonunu görücüye çıkardı.

Marge Simpson'dan ilham alınarak tasarlanan MAC The Simpsons kapsül koleksiyonu sonunda görücüye çıktı. 10 parçadan oluşan kapsül koleksiyon, takma kirpik, allık, dudak parlatıcısı ve tırnak süslerinden oluşuyor. 28 Ağustos`tan itibaren online satışa sunulan koleksiyonun tamamı Eylül 2014’te mağazalarda yerini alacak.