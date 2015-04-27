Gücünü doğadan alan, gününüze neşe katmak için tasarlanan Fonfique ve Ribbon Flowers & Design’ın Anneler Günü’ne özel iş birliği ile hazırlanan taze çiçekli makyaj çantaları 27 Nisan 2015 itibariyle www.fonfique.com, Ribbon Flowers & Design butik ve 7 Mayıs’ta Çaba Kermes’inde!





Fonfique’in yaratıcısı Ceylan Kolat ve Ribbon Flowers & Design’ın kurucusu Buse Üçer “Annelerimiz için en güzel hediyeyi düşününce aklımıza neşe dolu makyaj çantalarını şık ve zarif çiçekler ile sunmak geldi. Bu sayede Anneler Günü’ne özel olarak Ribbon Flowers ve Fonfique birlikteliğini planladık.” diyor ve bu tarz işbirliklerini dönemsel olarak devam ettirebileceklerinin de sinyallerini veriyor.Anneler Günü’nde hem çiçek götürmek hem de kalıcı bir hediye almak isteyenlere en şık ve farklı hediye alternatifi olarak Fonfique x Ribbon Flowers & Design Anneler Günü makyaj buketlerini satışa sunuyor. Her desene ayrı çiçek aranjmanı ile hazırlanan 4 farklı makyaj çantası modelini www.fonfique.com web sitesi üzerinden, Ribbon Flowers & Design mağazasından ve 7 Mayıs’ta Çaba Kermes ’inden sipariş edebilirsiniz. Sınırlı sayıda üretilen bu özel hediyeniz Anneler Günü’nün hemen öncesinde kapınıza teslim edilecek.