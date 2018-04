Makyaj dersi almak ister misiniz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Make Up School ile tanışın!

Make Up For Ever’ın makyaj meraklılarına yeni bir haberi var. İstiklal Caddesi ve Cevahir mağazalarında hizmete açılan Make Up School’da birbirinden renkli makyaj dersleri alabiliyorsunuz. Üstelik iştah kabartan bir mönüden dilediğiniz konuyu seçip işin uzmanlarından eğlenceli ve samimi bir şekilde… Ten makyajı, HD ten makyajı, eyeliner, göz makyajı teknikleri ve kaş şekillendirme dersleri mönüden sadece birkaç seçenek…