Pembe yanaklar, kırmızı dudaklar, dumanlı gözler, grafik çizgiler ya da varla yok arası bir makyaj. Tanıdık geldi mi? 2019-2020 Sonbahar/Kış saç ve makyaj trendleri, her sene olduğu gibi yine bazı klasiklerin bir adım öne çıktığı bir ‘tanıdık yüzler’ kolajı.

Hazırlayan: Gülru İncu



Valentino’dan yumuşak pastel gölgeler, Anna Sui’den 60’lı yılların grafik gözleri ve post-apokaliptik filmlerin kadın başrol oyuncularını hatırlatan ürkütücü göz makyajları… Sanatsal, çekici biraz da ürkütücü. Sonbahar/kış makyaj trendlerini tanımlamak için bu kelimelere ihtiyacınız olacak. Son yılların güzellik trendlerine baktığımız zaman çok köklü değişikliklerin olmadığının hepimiz farkındayız, bunun yerine küçük değişikliklerle sürdürülebilir bir anlayıştan söz ediliyor. Ekstra kabarık kirpikler, soluk kaşlar, bronz dokunuşlar ve farklı eyeliner uygulamaları moda haftalarından yansıyan uygulanabilir makyajlar arasında. Buğulu göz makyajının karşısında ise altın tonları ve ışıltı var.





Genny



Mat kırmızı dudaklar

Mat kırmızı dudaklar sezon makyajına sinematografik bir etki katıyor. Neredeyse saydam denecek kadar açık bir cilt rengi ve minimalist bir göz makyajıyla kullanıp kırmızının vurucu etkisini arttıracağız. Tıklayın





Moon Young Hee



Gençlik hareketi

Pembe yanaklar yeni sezon trendlerine kesinlikle genç bir bakış açısı katacak. Pembe allıklar ten rengini canlandırmanın ve yüzü yumuşatmanın en kolay yolu. Masumiyet ve saflık, sonbahar estetiğinin bir parçası olarak karşımızda. Pembe allıkların en yakın dostları ise şeftali rengi rujlar. Tıklayın





Prada





Yolancris



Ağartılmış kaşlar

Kaşlara yapılan uygulamalar son birkaç sezondur sıkıcılıktan hayli uzak. Defilelerde uçları aşağı doğru şekillendirilen ya da neredeyse beyaza yakın bir sarıyla ağartılan kaşlara sıkça rastladık.



