Makyaj ürününüz taze mi?

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Kullandığınız maskaranın veya rujun da raf ömrü var. Güzelleşirken sağlığınızı tehlikeye atmak istemiyorsanız, dönem dönem makyaj çantanızdaki ürünleri gözden geçirin!

Yazı: Deran Çetinsaraç



Yediğimiz gıdalar gibi makyaj malzemelerinin de bozulduğunu biliyor muydunuz? Kullandığınız maskaranın veya rujun da raf ömrü var. Kanada ve Amerika’da üretilen ürünlerin ambalajları üzerinde herhangi bir tarih bulunmazken, Avrupa’da satılan ürünlerde Period After Opening ya da Açıldıktan Sonra Kullanım Ömrü (PAO) sembolü bulunuyor.

Makyaj ürünlerinin kullanım ömrü kadar sizin onları nasıl kullandığınız da büyük önem taşıyor. Doğru kullanım, ürünlerinizin raf ömrünü birkaç ay uzatacaktır. Bunun için; her kullanımdan önce ellerinizi mutlaka yıkayın, makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın, ürünün içerisine su katmayın ve ürünleri nemli ortam, direkt ısı ile güneş ışığından uzak tutun.



Dikkat!

Tarihi geçmiş göz makyajı ürünleri sağlığınız için tehdit oluşturabilir. Özellikle su bazlı maskaralar konusunda dikkatli olmalısınız. Su bazlı maskaralar, bakteriyel risk taşıdığından bozuk ürün kullandığınızda gözlerde kızarıklık, ağrı, sulanma veya akne gibi sonuçlar doğurabilir! Makyaj ürünlerinizin son kullanma tarihi konusunda emin olamadıysanız, işte size ürünün bozuk olup olmadığını gösterecek birkaç işaret:

• Ürünün kokusunda değişiklik var mı?

• Uzun süre ısıya maruz kaldı mı?

• Renk veya dokusunda gözle görülür bir değişim var mı?

• Küflenmeler başladı mı?

