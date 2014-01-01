2014/2015 sonbahar-kış sezonunun saç ve makyaj trendleri, nostaljik esintiler taşırken 60’lı yıllara damgasını vuran moda akımlarından beslenmeyi sürdürüyor.

Zamana meydan okuyan makyaj trendlerinden biri de monokrom güzellik. Hem uygulaması kolay hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de dikkati tek bir noktaya yönlendiriyor.Aynı anda allık ve ruj olarak kullanabileceğiniz ürünler ise en büyük yardımcınız olacak. Sezon trendinin izinden gitmek için şeftali tonlarından nar çiçeği rengine kadaruzanan renk skalasından yararlanabilirsiniz.Yandan ayrılmış kısacık çocuksu saçları ve iri gözleriyle 60’lı yıllara damgasını vuran dünyanın ilk süper modeli Twiggy ya da gerçek ismiyle Lesley Hornby, yarım asır sonra moda ve güzellik dünyasını yeniden etkilemeyi başardı. Twiggy’nin tarzı, bu sezonun göz makyajına damgasını vuracak. Bu tarzın odak noktası; bolca maskara sürülmüş hatta tek tek belirginleştirilmiş alt kirpikler ile far sürüldükten sonra eyeliner ile uçları uzatılmış göz kapakları. Ruj ve allık rengimiz ise gözlerden rol çalmamak için olmalı. Pastel ve şeftali tonlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.‘Tiffany’de Kahvaltı’ başta olmak üzere birçok filminde bolca maskara sürülmüş kirpikleri ve eyeliner ile daha da irileştirilen gözleriyle karşımıza çıkan zarif Audrey Hepburn, bu yıl izinden gideceğimiz isimler arasında. Yine 60’lı yılların göz makyajını referans alan bu trendin püf noktası, göz altı kirpiklerinin altına siyah, kalın bir kalem çekmek, üst göz kapağını da kuyruklu eyeliner’la belirginleştirmek. Göz kapağına süreceğiniz simli farların, etkiyi daha da güçlendireceğini unutmayın!Fransız sinemasının dünyaya armağanı, yaşayan efsane Brigitte Bardot tarzı makyajın en belirgin yanı; göz altından çekilen ince eyeliner kuşkusuz. Göz içlerine sürülen beyazkalem; maskara ve eyeliner’ın etkisini bir çırpıda ikiye katlıyor. Nemlendirici ve ten renginde fondöten ve göz altı kapatıcısı sürerseniz makyajınız doğal ve hafif görünür.