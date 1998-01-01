Son günlerin makyaj trendi strobing, doğallığı hedefleyen, aydınlığa vurgu yapan bir makyaj. Cildimize ışıltı kattığı ve yüzümüzün kemik yapısını ortaya çıkardığı için hızla favorilerimiz arasına girdi.

Hazırlayan: Gülru İncu

NASIL UYGULANIYOR?

Strobing makyajı kontür tekniğinden ayıran en belirgin özellik, koyu tonlarla yaratılan ışık-gölgenin verdiği dramatik etkinin yerine yüz hatlarını aydınlık tonlarla vurgulamak yani esas amacımız doğal ve aydınlık bir yüze sahip olmak. Aydınlatıcıyı (highlighter) elmacık kemiklerinin üzerine, kaş altına ve T bölgesine incecik sürün. Fondötenle karıştırılarak kullanılan nemlendirici veya canlandırıcı bir serum bu Teknikte çok işe yarıyor. Aydınlatıcı sürerken fırça kullanın ve mümkün olduğu kadar ince sürmeye dikkat edin. Sephora Makyaj Artisti Murat Bekler, aydınlatıcı sürdükten sonra yüzünüzün T bölgesi için transparan pudra veya matlaştırıcı ürünler kullanmanızı öneriyor.





PÜF NOKTASI

Bu tekniği uygularken yüzünüzün daha aydınlık görünmesini istediğiniz bölgeye, Örneğin burnunuzun ucuna, elmacık kemiklerinize ya da kaşlarınızın altına göz altı kapatıcısı sürün. Sonra aydınlatıcı ile devam edin. Gözlerinize aydınlık katmak için buz beyazı fardan yararlanabilirsiniz. Daha düzgün ve ince bir buruna sahip olmak istiyorsanız aydınlatıcıyı burun kemiğinizin üzerine sürün. Eğer dudaklarınızın ve çenenizin üzerine sürerseniz daha dolgun bir görüntüye sahip olursunuz.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Sephora Makyaj Artisti Murat Bekler

Yüzün ışık alan bölgelerini aydınlatıcı ile güçlendirerek daha canlı, daha nemli ve aydınlık bir görünüm kazandıran makyaj tekniğine ‘strobing’ makyaj diyoruz. Bu teknikle cilde daha doğal ve ışıltılı bir görünüm kazandırmak mümkün. Doğallık esas olduğu için göz makyajında abartıdan kaçınmak lazım. Daha çok kuru ve karma ciltlerin kolay uygulayabileceği bu teknik, doğru dokunuşlarla yağlı ciltlerde de uygulanabilir.

HANGİ CİLT TİPİ İÇİN HANGİ AYDINLATICI?

Beyaz: Pembe veya fildişi aydınlatıcı.

Buğday: Dore veya gold aydınlatıcı.

Esmer: İçinde bronz pigment olan aydınlatıcı.