Makyajın cilde etkisi

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Cilt tiplerine göre makyajın cilde etkilerini Dermatoloji Uzmanı Dr. Melda Demirtaşoğlu ile görüştük.

Makyaj doğru ürünlerle yapıldığında cilde zarar veren bir uygulama değil. Arcak kişinin cilt tipini bilip ona göre ürünler seçmesi çok önemli! İşte dikkat edelmesi gerekenler...





Kuru cilt yapısına sahip olanlar makyaj bazı alarak nem çekici etkiye sahip, humektan özelliği olan propilen glikol, gliserin, skualen gibi ajanları içeren nemlendiriciler kullanabilir. Kuru, nemsiz, çatlak, pullanmış cilde uygulanan makyaj içeriklerine göre deride hassasiyet ve yanmaya neden olabilir. Tam tersine yağlı ve akneye yatkın ciltlerde deriye uygulanan yoğun içerikli ürünler gözenekleri tıkayarak kapalı komedon, siyah nokta ve iltihaplı sivilce oluşumunu kolaylaştırır. Bu cilt tipine sahip kişiler makyaj öncesi por küçültücü, matlaştırıcı, yağlı ciltler için formülize edilmiş nemlendiriciler kullanabilirler. Yine alerjik yapıya sahip olan kişiler makyaj ürünü kullanırken seçici davranmalı. Kontakt dermatit, egzama öyküsü olan kişilerin boya maddesi ve kimyasallara duyarlılıkları olabileceği için alerjik reaksiyona sebep olmayacak ürünler seçmeleri gerekiyor. Özellikle göz makyajı için kullanılan ürünlere duyarlılığa sık rastlıyoruz ve bunun sonucunda göz kapaklarında kaşıntı, kızarıklık ve kuruma şikayetleri oluşabiliyor. Bu tür hassasiyetleri olanların makyaj ürünü seçmeden önce deri yama testleri ile denemelerini ve buna göre uygun ürünü tercih etmelerini öneriyoruz.



