Sevgililer Günü’nde güzelliğinizle büyüleyin… İşte Max Factor Makyaj Artisti Rıfat Yüzüak'tan Sevgililer Günü'ne özel makyaj önerileri...

“Makyaj yaparken en önemli ayrıntı kullandığım her ürünle doğal bir görüntü sağlamak” diyen Yüzüak; “Sevgililer Günü’nde sevgilinizi etkilemek ve gözlerini kamaştırmak istiyorsanız sade ve duru güzelliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Max Factor Miracle Match fondöten ile doğal ve kusursuz bir ten görünümü yaratabilirsiniz. Max Factor Excess Shimmer krem farlar ışığınızı artırmak için ideal bir tercih olacak. Sade bir ten makyajını ışıltılı bir allık ile kombinleyip bol bol maskara ile kirpiklerinizi güçlendirin ve göz içlerinize aydınlık bir kalem uygulayın. Güçlü kirpikler için Max Factor’ün Velvet Volume False Lash Effect maskarası ideal bir tercih… Böyle bir makyajı dilerseniz nude bir ruj ile birleştirerek sadeliğinizin asaletini kanıtlayın; isterseniz de Marilyn Monroe ruj koleksiyonundaki kendinize en uygun kırmızı ile tüm dikkatleri üzerinize toplayın” diyor.





