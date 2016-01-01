Max Factor, Victoria’s Secret Fashion Show 2016’nın resmi makyaj sponsoru oldu.

Max Factor, ünlü iç giyim firması Victoria’s Secret’ın geleneksel defilesi Victoria’s Secret Fashion Show ile yaptığı makyaj işbirliğini duyurdu.



Tüm dünyada dört gözle beklenen ve yine büyük ses getirmesi beklenen defilede, Max Factor makyaj uzmanları Victoria’s Secret meleklerinin kusursuz ve ihtişamlı bir görünüme sahip olmalarını sağlayacak.



İşbirliği ile ilgili Max Factor Pazarlama Müdürü Karen Owen,“Victoria’s Secret Fashion Show dünyadaki en heyecan verici, ikonik ve ses getiren şov. Yeni Max Factor False Lash Epic maskaranın Victoria’s Secret mankenleri üzerindeki değiştirici gücünü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

