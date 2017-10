Ekranların parlayan yıldızlarından Melisa Şenolsun, Maybelline New York’un yeni marka yüzü oldu.

Maybelline New York, Melisa Şenolsun ile yepyeni bir işbirliğine imza attı. Maybelline New York ile başta güzellik olmak üzere yeni trendleri takip edecek olan Melisa Şenolsun, hayranlarına çeşitli sürprizler de yapacak.





Maybelline New York’un yeni marka yüzü olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Melisa Şenolsun: “Kendini güzel görmek isteyen herkes gibi makyaj yapmaktan hoşlanıyor ve trendleri takip ediyorum. Bu anlamda yeniliklere açık biri olduğumu belirtebilirim. Maybelline New York ile de yenilikler ve sürprizlerle dolu bir yıl gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Maybelline New York’un yeni hayata geçirdiği renkli ve eğlenceli platformda bizi takip eden moda ve makyaj tutkunlarını çok eğlenceli içerikler bekliyor olacak.” dedi.