NARCISO RODRIGUEZ
Modern, çekici, esrarengiz ve gerçekten kalıcı. Biraz çiçek, biraz baharat… Sırrı, kalbinde yatan miskte saklı. Misk, çiçek ve baharatın sihirli buluşmasından hoşlananlar için.
GUERLAIN
Guerlain’in şık kıvrımlarıyla modern bir sanat eserini aratmayan efsanevi rujunun kapağı yenilendi ve artık Kiss Kiss, oniks rengi yeni elbisesiyle daha çekici. Kalıcı ve yoğun bir kırmızı arıyorsanız kesinlikle doğru adrestesiniz.
CLINIQUE
Kalemtıraş gerektirmiyor ve kolayca sürülüyor. Üstelik tam kirpik çizgisinin üzerine uygulamaya uygun. İnce ucu sayesinde abartısız bir görünüm sağlıyor.
LANCOME
Lancome’un eğimli fırçalı ilk maskarası şimdiden klasikler arasına girdi. Bu tasarım harikası maskara, kirpikleri köklerinden uçlarına kadar yoğun olarak renklendiriyor ve tek tek ayırıyor.
TOM FORD
Hiçbir şey simsiyah tırnaklar kadar iddialı duramaz. Bir zamanlar nedense sadece ‘rocker’lara ait olduğu sanılan siyah ojeler artık çok gözde. Denemediyseniz tam zamanı.
SHISEIDO
Yaşlanma karşıtı temizlik olmaz mı, elbette olur. Yaşlanma belirtileriyle savaşan bu yumuşak temizleyici, hücre yenilenmesini destekliyor ve gençlik vadediyor.
BOBBI BROWN
Gözlerde ışıltı yaratmanın en kolay yolu metalik farlar. Çok kolay sürülüyor ve kalıcılığını gün boyu koruyor.
CHANEL
Kesinlikle geceye dair… Yoğun, şehvetli ve kışkırtıcı. Hafif kokuların uçtuğundan yakınıyorsanız uzun süre imzanız olabilecek kadar kalıcı bir parfüm.