Modern ve çekici

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gece güzelliği için öneriler...

Yazı: Gülru İncu



NARCISO RODRIGUEZ

Modern, çekici, esrarengiz ve gerçekten kalıcı. Biraz çiçek, biraz baharat… Sırrı, kalbinde yatan miskte saklı. Misk, çiçek ve baharatın sihirli buluşmasından hoşlananlar için.



GUERLAIN

Guerlain’in şık kıvrımlarıyla modern bir sanat eserini aratmayan efsanevi rujunun kapağı yenilendi ve artık Kiss Kiss, oniks rengi yeni elbisesiyle daha çekici. Kalıcı ve yoğun bir kırmızı arıyorsanız kesinlikle doğru adrestesiniz.



CLINIQUE

Kalemtıraş gerektirmiyor ve kolayca sürülüyor. Üstelik tam kirpik çizgisinin üzerine uygulamaya uygun. İnce ucu sayesinde abartısız bir görünüm sağlıyor.



LANCOME

Lancome’un eğimli fırçalı ilk maskarası şimdiden klasikler arasına girdi. Bu tasarım harikası maskara, kirpikleri köklerinden uçlarına kadar yoğun olarak renklendiriyor ve tek tek ayırıyor.



TOM FORD

Hiçbir şey simsiyah tırnaklar kadar iddialı duramaz. Bir zamanlar nedense sadece ‘rocker’lara ait olduğu sanılan siyah ojeler artık çok gözde. Denemediyseniz tam zamanı.



SHISEIDO

Yaşlanma karşıtı temizlik olmaz mı, elbette olur. Yaşlanma belirtileriyle savaşan bu yumuşak temizleyici, hücre yenilenmesini destekliyor ve gençlik vadediyor.



BOBBI BROWN

Gözlerde ışıltı yaratmanın en kolay yolu metalik farlar. Çok kolay sürülüyor ve kalıcılığını gün boyu koruyor.



CHANEL

Kesinlikle geceye dair… Yoğun, şehvetli ve kışkırtıcı. Hafif kokuların uçtuğundan yakınıyorsanız uzun süre imzanız olabilecek kadar kalıcı bir parfüm.